Stage de deux jours « Ecrire une nouvelle » Serigny Belforêt-en-Perche

Stage de deux jours « Ecrire une nouvelle » Serigny Belforêt-en-Perche samedi 25 avril 2026.

Stage de deux jours « Ecrire une nouvelle »

Serigny Chateau du Tertre Belforêt-en-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Pour écrire bref, dense, accrocher son lecteur, semer des indices, soigner sa chute… En immersion dans l’atelier, deux jours pour concevoir et poser sur le papier une courte nouvelle achevée.

hébergement possible en sus .

Serigny Chateau du Tertre Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 6 17 15 21 27

English : Stage de deux jours « Ecrire une nouvelle »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Stage de deux jours « Ecrire une nouvelle » Belforêt-en-Perche a été mis à jour le 2025-09-04 par CdC des Collines du Perche Normand