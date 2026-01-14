Chemin des Ateliers du Perche Evy Cohen, artiste verrier et photographe La Petite Grange Belforêt-en-Perche

Chemin des Ateliers du Perche Evy Cohen, artiste verrier et photographe

La Petite Grange La Perrière Belforêt-en-Perche Orne

Evy Cohen, artiste verrier, vous ouvre les portes de son atelier dans le village de La Perrière Un dialogue de lumière entre photographie et verre.

La lumière est une source constante d’inspiration artistique. C’est la matière que travaillent les photographes, et Evy est photographe elle écrit avec la lumière.

Quoi de plus naturel que de prolonger cette passion dans l’art du verre ? Mais il ne s’apprivoise pas, c’est un dialogue constant qui s’exprime à travers de la main et le geste de l’artiste.

A 300m du village, parking sur place. .

La Petite Grange La Perrière Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 7 86 46 91 41 asteri@evycohen.com

