Atelier collage au Château du Tertre Serigny Belforêt-en-Perche

Atelier collage au Château du Tertre

Serigny Château du Tertre Belforêt-en-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Venez tester le 1er atelier collage avec Solange au Château du Tertre !

Sur réservation uniquement. Tarifs non communiqué .

Serigny Château du Tertre Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 6 17 15 21 27 maison.rmg@letertre-rogermartindugard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier collage au Château du Tertre

L’événement Atelier collage au Château du Tertre Belforêt-en-Perche a été mis à jour le 2026-01-23 par CdC des Collines du Perche Normand