Le Trio d’Écouves en concert au Tertre Sérigny Belforêt-en-Perche

Le Trio d’Écouves en concert au Tertre

Sérigny Le Tertre Belforêt-en-Perche Orne

Début : 2026-05-22 18:30:00

fin : 2026-05-22

2026-05-22

Concert du Trio d’Écouves au château du Tertre. Musique de chambre.

Bonus Le lundi 25 mai à 15h, audition des élèves de musique de chambre animé par le Trio d’Ecouves .

Sérigny Le Tertre Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 6 17 15 21 27 maison.rmg@letertre-rogermartindugard.fr

