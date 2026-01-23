Le Trio d’Écouves en concert au Tertre Sérigny Belforêt-en-Perche
Le Trio d’Écouves en concert au Tertre Sérigny Belforêt-en-Perche vendredi 22 mai 2026.
Le Trio d’Écouves en concert au Tertre
Sérigny Le Tertre Belforêt-en-Perche Orne
Début : 2026-05-22 18:30:00
2026-05-22
Concert du Trio d’Écouves au château du Tertre. Musique de chambre.
Bonus Le lundi 25 mai à 15h, audition des élèves de musique de chambre animé par le Trio d’Ecouves .
Sérigny Le Tertre Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 6 17 15 21 27 maison.rmg@letertre-rogermartindugard.fr
