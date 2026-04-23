Balade-croquis Sérigny Belforêt-en-Perche
Balade-croquis Sérigny Belforêt-en-Perche dimanche 10 mai 2026.
Belforêt-en-Perche
Balade-croquis
Sérigny Le Tertre Belforêt-en-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Pique-nique partagé dans le parc.
Pour les croquis, apporter son matériel, et éventuellement un siège. .
Sérigny Le Tertre Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 6 17 15 21 27 maison.rmg@letertre-rogermartindugard.fr
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English : Balade-croquis
L’événement Balade-croquis Belforêt-en-Perche a été mis à jour le 2026-04-23 par CdC des Collines du Perche Normand
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