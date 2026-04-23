Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Balade-croquis Sérigny Belforêt-en-Perche

Balade-croquis Sérigny Belforêt-en-Perche dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Sérigny

Adresse : Le Tertre

Ville : 61130 Belforêt-en-Perche

Département : Orne

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Belforêt-en-Perche

Balade-croquis

Sérigny Le Tertre Belforêt-en-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Pique-nique partagé dans le parc.
Pour les croquis, apporter son matériel, et éventuellement un siège.   .

Sérigny Le Tertre Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 6 17 15 21 27  maison.rmg@letertre-rogermartindugard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade-croquis

L’événement Balade-croquis Belforêt-en-Perche a été mis à jour le 2026-04-23 par CdC des Collines du Perche Normand

À voir aussi à Belforêt-en-Perche (Orne)