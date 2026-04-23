Balade-croquis Sérigny Belforêt-en-Perche

Belforêt-en-Perche

Balade-croquis

Sérigny Le Tertre Belforêt-en-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Pique-nique partagé dans le parc.

Pour les croquis, apporter son matériel, et éventuellement un siège. .

Sérigny Le Tertre Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 6 17 15 21 27 maison.rmg@letertre-rogermartindugard.fr

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English : Balade-croquis

L’événement Balade-croquis Belforêt-en-Perche a été mis à jour le 2026-04-23 par CdC des Collines du Perche Normand