Chemin des Ateliers du Perche Ramon Lopez La Perrière Belforêt-en-Perche

Chemin des Ateliers du Perche Ramon Lopez

La Perrière Ancienne Mairie Belforêt-en-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 11:00:00

fin : 2026-05-03 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Parallèlement à une carrière musicale impressionnante, Ramon, poursuit une intense activité artistique et participe à de nombreuses expositions. Sa peinture, présentée par plusieurs galeries internationales, fait partie d’importantes collections privées européennes et américaines. Elle est indissociable de sa pratique musicale: toutes les deux procèdent d’une même liberté créatrice. .

La Perrière Ancienne Mairie Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 6 03 05 42 78

