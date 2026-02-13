Visite libre du musée, Musée du filet brodé et perlé, Belforêt-en-Perche

Visite libre du musée Samedi 23 mai, 18h00 Musée du filet brodé et perlé Orne

A l’occasion de la nuit des musée, prolongez la découverte des collections du Musée du Filet brodé et perlé ouvert en nocturne.

Musée du filet brodé et perlé Grande Place, La Perrière, 61130 Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche 61360 La Perrière Orne Normandie 09 62 50 47 87 Découvrez l’histoire et la technique de ce savoir-faire d’exception qui fit la réputation du Perche et de La Perrière du milieu du XIXe siècle à l’entre deux guerres. Ouvert toute l’année aux groupes sur réservation, ouverture des vacances de printemps aux vacances d’automne le samedi et dimanche de 14h à 18h, pendant les petites vacances scolaires du mercredi du dimanche 14h-18h, juillet et août du mercredi au dimanche de 10h30 à 12h30, et 14h à 18h.

Nuit européenne des musées

©Musée du Filet Brodé et Perlé