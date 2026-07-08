Fête de Botz Salle de sport Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

Fête de Botz

Salle de sport Botz-en-Mauges Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 08:00:00

fin : 2026-07-12 02:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-12

Profitez d’un week-end complet d’animations, de concerts et d’activités pour toute la famille au cœur du village.

Le comité d’organisation dévoile le programme officiel de la fête de Botz-en-Mauges. Cet événement local rassemble les habitants et les visiteurs pour deux journées festives et conviviales basées sur le partage et le divertissement.

Le programme débute le samedi avec les animations suivantes

– 18h Ouverture d’un marché artisanal ainsi que d’un vide-grenier

– 19h30 Apéro-concert animé par Monsieur Plus avec des quiz musicaux, accompagné d’une offre de restauration sur place au brasero

– 22h Concert du groupe Les p’tits gouailleurs qui revisitent le répertoire de Renaud

– 00h Concert de clôture de la première soirée avec Les 5 gars et leurs reprises de classiques français

Les activités reprennent le dimanche avec un volet plus sportif et familial

– À partir de 8h Départs de la randonnée pédestre, proposant trois parcours de 5, 10 et 16 kilomètres

– 8h30 (début à 9h) Inscriptions et lancement du concours de palets laiton

– Le midi Repas moules-frites ou jambon-frites animé par l’orchestre Blue Moon

– En journée Animations familiales et espaces de jeux pour tous

– En soirée Soirée dansante animée par l’orchestre SPHERE, suivie d’un feu d’artifice tiré à 23h .

Salle de sport Botz-en-Mauges Mauges-sur-Loire 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 73 60 65 72 cdfbotz@gmail.com

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English :

Enjoy a full weekend of entertainment, concerts, and activities for the whole family in the heart of the village.

L’événement Fête de Botz Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-02 par Pôle Tourisme ôsezMauges