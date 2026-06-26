Fête de Cuiseaux Rue Edouard Vuillard Cuiseaux
vendredi 3 juillet 2026 · Rue Edouard Vuillard · Cuiseaux
Informations pratiques
Cuiseaux
Fête de Cuiseaux
Rue Edouard Vuillard Centre-ville Cuiseaux Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 08:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05
Cuiseaux en Fête fête foraine, animations, la nuit Cuisellienne, vide-grenier, exposition de véhicules, course cycliste, concours de pétanque, feux d’artifices. .
Rue Edouard Vuillard Centre-ville Cuiseaux 71480 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 72 70 60 compta@cuiseaux.fr
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English : Fête de Cuiseaux
L’événement Fête de Cuiseaux Cuiseaux a été mis à jour le 2026-06-26 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II