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AGENDA · Cuiseaux

Fête de Cuiseaux Rue Edouard Vuillard Cuiseaux

vendredi 3 juillet 2026 · Rue Edouard Vuillard · Cuiseaux

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Rue Edouard Vuillard
Adresse
Centre-ville
Ville
71480 Cuiseaux
Département
Saône-et-Loire
Tarif

Cuiseaux

Fête de Cuiseaux

Rue Edouard Vuillard Centre-ville Cuiseaux Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 08:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05

Cuiseaux en Fête fête foraine, animations, la nuit Cuisellienne, vide-grenier, exposition de véhicules, course cycliste, concours de pétanque, feux d’artifices.   .

Rue Edouard Vuillard Centre-ville Cuiseaux 71480 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 72 70 60  compta@cuiseaux.fr

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English : Fête de Cuiseaux

L’événement Fête de Cuiseaux Cuiseaux a été mis à jour le 2026-06-26 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II

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