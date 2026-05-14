Fête de fin d’année de l’école de musique EMOM Pôle éducatif et associatif Rosa Parks Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 15:00 – 18:00

Gratuit : oui Entrée libre En famille, Tout public

Des élèves pourront aussi présenter des duos, trios et plus avec leurs instruments de musique

Pôle éducatif et associatif Rosa Parks Nantes 44100



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