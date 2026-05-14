Fête de fin d’année de l’école de musique EMOM Pôle éducatif et associatif Rosa Parks Nantes
Fête de fin d’année de l’école de musique EMOM Pôle éducatif et associatif Rosa Parks Nantes samedi 20 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 15:00 – 18:00
Gratuit : oui Entrée libre En famille, Tout public
Des élèves pourront aussi présenter des duos, trios et plus avec leurs instruments de musique
Pôle éducatif et associatif Rosa Parks Nantes 44100
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