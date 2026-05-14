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Fête de fin d’année de l’école de musique EMOM Pôle éducatif et associatif Rosa Parks Nantes

Fête de fin d’année de l’école de musique EMOM Pôle éducatif et associatif Rosa Parks Nantes

Fête de fin d’année de l’école de musique EMOM Pôle éducatif et associatif Rosa Parks Nantes samedi 20 juin 2026.

Lieu : Pôle éducatif et associatif Rosa Parks

Adresse : 91 Bd Pierre de Coubertin, 44000 Nantes

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 15:00

Tarif : Entrée libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 15:00 – 18:00
Gratuit : oui Entrée libre En famille, Tout public 

Des élèves pourront aussi présenter des duos, trios et plus avec leurs instruments de musique

Pôle éducatif et associatif Rosa Parks Nantes 44100

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