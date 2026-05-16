Fête de Fin d’Année Spéciale Assistantes Maternelles La Petite Ferme aux Merveilles Rives-en-Seine
Fête de Fin d’Année Spéciale Assistantes Maternelles La Petite Ferme aux Merveilles Rives-en-Seine lundi 8 juin 2026.
Rives-en-Seine
Fête de Fin d’Année Spéciale Assistantes Maternelles
La Petite Ferme aux Merveilles 1 Imp. de la Ravine Rives-en-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 10:00:00
fin : 2026-06-08 11:30:00
Date(s) :
2026-06-08 2026-06-23
Fête de fin d’année spéciale assistantes maternelles
Pour terminer l’année ensemble et en beauté ✨, retour sur de jolis petits ateliers
Découpage de fruits et légumes
Parcours sensoriel nature
Pêche aux furets
♀️ Mini parcours et petits défis amusants
Un beau moment de médiation avec les animaux câlins, douceur et partage
Une jolie occasion pour les enfants de retrouver les animaux une dernière fois avant l’été , dans une ambiance calme, joyeuse et bienveillante au grand air
De beaux souvenirs plein la tête en repartant ✨ .
La Petite Ferme aux Merveilles 1 Imp. de la Ravine Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 7 49 55 75 24 lapetitefermeauxmerveilles@gmail.com
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English : Fête de Fin d’Année Spéciale Assistantes Maternelles
L’événement Fête de Fin d’Année Spéciale Assistantes Maternelles Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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