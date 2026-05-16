Fête de Fin d’Année Spéciale Assistantes Maternelles La Petite Ferme aux Merveilles Rives-en-Seine

Rives-en-Seine

Fête de Fin d’Année Spéciale Assistantes Maternelles

La Petite Ferme aux Merveilles 1 Imp. de la Ravine Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08 10:00:00

fin : 2026-06-08 11:30:00

Date(s) :

2026-06-08 2026-06-23

Fête de fin d’année spéciale assistantes maternelles

Pour terminer l’année ensemble et en beauté ✨, retour sur de jolis petits ateliers

Découpage de fruits et légumes

Parcours sensoriel nature

Pêche aux furets

‍♀️ Mini parcours et petits défis amusants

Un beau moment de médiation avec les animaux câlins, douceur et partage

Une jolie occasion pour les enfants de retrouver les animaux une dernière fois avant l’été , dans une ambiance calme, joyeuse et bienveillante au grand air

De beaux souvenirs plein la tête en repartant ✨ .

La Petite Ferme aux Merveilles 1 Imp. de la Ravine Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 7 49 55 75 24 lapetitefermeauxmerveilles@gmail.com

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English : Fête de Fin d’Année Spéciale Assistantes Maternelles

L’événement Fête de Fin d’Année Spéciale Assistantes Maternelles Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme