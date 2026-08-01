Fête de fin d’été au centre social de Vitré Maison de quartier Maison Rouge Vitré

Informations pratiques

Vitré

Fête de fin d’été au centre social de Vitré

Maison de quartier Maison Rouge 2B Allée du Mail Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 18:30:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Fête de fin d’été au centre social de Vitré le jeudi 27 août 2026 à partir de 18h30.

Repas partagé, chacun apporte un plat salé.

Spectacle à 21h.

Les enfants doivent être accompagnés par son/ses parent.s

Informations et renseignements maison de quartier Maison Rouge 02 99 75 29 24

Adresse Maison de Quartir de Maison Rouge 2 bis allée du Mail, 35500 Vitré. .

Maison de quartier Maison Rouge 2B Allée du Mail Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 75 29 24

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English :

L’événement Fête de fin d’été au centre social de Vitré Vitré a été mis à jour le 2026-08-21 par OT VITRE