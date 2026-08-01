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Fête de fin d’été au centre social de Vitré Maison de quartier Maison Rouge Vitré

jeudi 27 août 2026 · Maison de quartier Maison Rouge · Vitré

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Maison de quartier Maison Rouge
Adresse
2B Allée du Mail
Ville
35500 Vitré
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Vitré

Fête de fin d’été au centre social de Vitré

Maison de quartier Maison Rouge 2B Allée du Mail Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 18:30:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Fête de fin d’été au centre social de Vitré le jeudi 27 août 2026 à partir de 18h30.

Repas partagé, chacun apporte un plat salé.
Spectacle à 21h.

Les enfants doivent être accompagnés par son/ses parent.s

Informations et renseignements maison de quartier Maison Rouge 02 99 75 29 24
Adresse Maison de Quartir de Maison Rouge 2 bis allée du Mail, 35500 Vitré.   .

Maison de quartier Maison Rouge 2B Allée du Mail Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 75 29 24 

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English :

L’événement Fête de fin d’été au centre social de Vitré Vitré a été mis à jour le 2026-08-21 par OT VITRE

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