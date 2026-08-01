Fête de fin d’été au centre social de Vitré Maison de quartier Maison Rouge Vitré
jeudi 27 août 2026 · Maison de quartier Maison Rouge · Vitré
Informations pratiques
Vitré
Fête de fin d’été au centre social de Vitré
Maison de quartier Maison Rouge 2B Allée du Mail Vitré Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 18:30:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Fête de fin d’été au centre social de Vitré le jeudi 27 août 2026 à partir de 18h30.
Repas partagé, chacun apporte un plat salé.
Spectacle à 21h.
Les enfants doivent être accompagnés par son/ses parent.s
Informations et renseignements maison de quartier Maison Rouge 02 99 75 29 24
Adresse Maison de Quartir de Maison Rouge 2 bis allée du Mail, 35500 Vitré. .
Maison de quartier Maison Rouge 2B Allée du Mail Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 75 29 24
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English :
L’événement Fête de fin d’été au centre social de Vitré Vitré a été mis à jour le 2026-08-21 par OT VITRE
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