Coussac-Bonneval

Fête de la bière 2026

Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13 00:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Venez déguster une choucroute traditionnelle avec des saucisses allemandes dans le cadre du jumelage franco-allemand. Animation musicale avec un DJ. .

Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine comite.jumelage.coussac@gmail.com

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English : Fête de la bière 2026

L’événement Fête de la bière 2026 Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Pays de Saint-Yrieix