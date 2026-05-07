Fête de la bière 2026 Coussac-Bonneval
Fête de la bière 2026 Coussac-Bonneval lundi 13 juillet 2026.
Coussac-Bonneval
Fête de la bière 2026
Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13 00:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Venez déguster une choucroute traditionnelle avec des saucisses allemandes dans le cadre du jumelage franco-allemand. Animation musicale avec un DJ. .
Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine comite.jumelage.coussac@gmail.com
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English : Fête de la bière 2026
L’événement Fête de la bière 2026 Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Pays de Saint-Yrieix
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