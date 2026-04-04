Fête de la Bière Brasserie Licorne Parc du Château des Rohan Saverne
Fête de la Bière Brasserie Licorne Parc du Château des Rohan Saverne jeudi 27 août 2026.
La Fête de la Bière revient à Saverne !
Brasserie Licorne a le plaisir d’organiser sa traditionnelle Fête de la Bière qui aura lieu du jeudi 27 au dimanche 30 août 2026 dans le Parc du Château des Rohan à Saverne. 🏰
👉 Nous vous donnons rendez-vous dans une ambiance conviviale et familiale pour cette 15e édition.
Au programme :
🔹 Jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 août 2026 de 17h à 23h :
– Stands de restauration : du sucré et du salé pour tous les goûts
– Animation musicale et espace enfants
– Sélection de bières parmi les gammes Licorne et Slash
– De nombreux softs et nos bières sans alcool pour encore plus de plaisir
🔹 Dimanche 30 août 2026 août de 10h à 18h
– La Journée Américaine animée par Chemanco
– Concerts rock et expositions
– Restauration et boissons
Pour améliorer votre expérience globale et garantir votre accès, réservez vos entrées sur notre espace préventes. Pensez à précharger votre carte cashless lors de votre achat, pour éviter les files d’attente le jour-J !
Informations détaillées et billetterie sur le site web Brasserie Licorne.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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