Fête de la Bière Brasserie Licorne Parc du Château des Rohan Saverne

La Fête de la Bière revient à Saverne !

Brasserie Licorne a le plaisir d’organiser sa traditionnelle Fête de la Bière qui aura lieu du jeudi 27 au dimanche 30 août 2026 dans le Parc du Château des Rohan à Saverne. 🏰

👉 Nous vous donnons rendez-vous dans une ambiance conviviale et familiale pour cette 15e édition.

Au programme :

🔹 Jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 août 2026 de 17h à 23h :

– Stands de restauration : du sucré et du salé pour tous les goûts

– Animation musicale et espace enfants

– Sélection de bières parmi les gammes Licorne et Slash

– De nombreux softs et nos bières sans alcool pour encore plus de plaisir

🔹 Dimanche 30 août 2026 août de 10h à 18h

– La Journée Américaine animée par Chemanco

– Concerts rock et expositions

– Restauration et boissons

Pour améliorer votre expérience globale et garantir votre accès, réservez vos entrées sur notre espace préventes. Pensez à précharger votre carte cashless lors de votre achat, pour éviter les files d’attente le jour-J !

Informations détaillées et billetterie sur le site web Brasserie Licorne.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.