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Fête de la Bière Brasserie Licorne Parc du Château des Rohan Saverne

Fête de la Bière Brasserie Licorne Parc du Château des Rohan Saverne jeudi 27 août 2026.

Lieu : Parc du Château des Rohan

Adresse : Parc du Château des Rohan

Ville : 67700 Saverne

Département : Bas-Rhin

Début : jeudi 27 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 17:00

Heure de fin : 18:00

Tarif : Adultes : 12€ ; 12-18 ans : 5€ ; Gratuit pour les enfants

La Fête de la Bière revient à Saverne !
Brasserie Licorne a le plaisir d’organiser sa traditionnelle Fête de la Bière qui aura lieu du jeudi 27 au dimanche 30 août 2026 dans le Parc du Château des Rohan à Saverne. 🏰
👉 Nous vous donnons rendez-vous dans une ambiance conviviale et familiale pour cette 15e édition.

Au programme :
🔹 Jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 août 2026 de 17h à 23h :
– Stands de restauration : du sucré et du salé pour tous les goûts
– Animation musicale et espace enfants
– Sélection de bières parmi les gammes Licorne et Slash
– De nombreux softs et nos bières sans alcool pour encore plus de plaisir
🔹 Dimanche 30 août 2026 août de 10h à 18h
– La Journée Américaine animée par Chemanco
– Concerts rock et expositions
– Restauration et boissons

Pour améliorer votre expérience globale et garantir votre accès, réservez vos entrées sur notre espace préventes. Pensez à précharger votre carte cashless lors de votre achat, pour éviter les files d’attente le jour-J !

Informations détaillées et billetterie sur le site web Brasserie Licorne.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

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