Fête de la bière des Deux-Sèvres Azay-le-Brûlé vendredi 3 juillet 2026.

Azay-le-Brûlé

Fête de la bière des Deux-Sèvres

Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

19h30 à 23h Azay-le-Brulé (Mairie)

Grand apéro-concert avec le groupe Les tontons flingués . Présence de food trucks sur place. Bières de la brasserie La Chamoise .

Atelier bièrologie accords bières et fromages animé par le brasseur de À portée de bière , membre de l’équipe de France de Biérologie (Réservation obligatoire )

10h à 22h Azay-le-Brulé (V and B) Soirée TTO Bières locales au V and B .

Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 17 89 20

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English : Fête de la bière des Deux-Sèvres

L’événement Fête de la bière des Deux-Sèvres Azay-le-Brûlé a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Haut Val De Sèvre