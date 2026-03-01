Fête de la bière

Saint Maixent La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 19:30:00

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

Soirée fête de la bière avec animation musicale. Au menu 1 bière offerte, choucroute garnie salade/fromage, dessert et café .

Saint Maixent La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 45 08 05 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la bière La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-03-06 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude