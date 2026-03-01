Fête de la bière La Ferté-Bernard
Fête de la bière La Ferté-Bernard mardi 17 mars 2026.
Fête de la bière
Saint Maixent La Ferté-Bernard Sarthe
Début : 2026-03-17 19:30:00
fin : 2026-03-17
2026-03-17
Soirée fête de la bière avec animation musicale. Au menu 1 bière offerte, choucroute garnie salade/fromage, dessert et café .
Saint Maixent La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 45 08 05 96
L’événement Fête de la bière La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-03-06 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude