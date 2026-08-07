Informations pratiques

Saint-Avold

Fête de la bière

Rue de la Piscine Saint-Avold Moselle

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-03 19:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

La municipalité de Saint-Avold organise la fête de la bière ne manquez pas l’occasion de célébrer cet événement et préparez-vous à vivre une expérience immersive, avec ambiance garantie par Top connection . Inspiré par les festivités traditionnelles allemandes et alsaciennes, la Fête de la bière vous invite à savourer des bières artisanales brassées et à savourer la currywurst, flamms, saucisses, burgers, bretzels. Nouveauté cette année le vidéobooth 360 ! Dansez, chantez, amusez-vous devant une caméra rotative et repartez avec une vidéo souvenir personnalisée de votre soirée Billets en vente exclusivement à l’Office de Tourisme de Saint-Avold. Entrée interdite aux moins de 18 ans.Adultes

8 .

Rue de la Piscine Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est +33 3 87 91 30 19

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English :

The town of Saint-Avold is hosting the Beer Festival: Don’t miss this opportunity to celebrate the event and get ready for an immersive experience, with a great atmosphere guaranteed by “Top Connection.” Inspired by traditional German and Alsatian festivities, the Beer Festival invites you to enjoy craft beers and savor currywurst, flamms, sausages, burgers, and pretzels. New this year: the 360° video booth! Dance, sing, and have fun in front of a rotating camera, and leave with a personalized video souvenir of your evening. Tickets are on sale exclusively at the Saint-Avold Tourist Office. No one under 18 is allowed.

L’événement Fête de la bière Saint-Avold a été mis à jour le 2026-08-07 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE