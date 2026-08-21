Visite guidée interactive – Devoir de Mémoire : Responsabilité, Souvenir et Transmission au Lorraine American Cemetery, Cimetière Militaire Américain de Saint-Avold, Saint-Avold

Informations pratiques

Visite guidée interactive – Devoir de Mémoire : Responsabilité, Souvenir et Transmission au Lorraine American Cemetery Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Cimetière Militaire Américain de Saint-Avold Moselle

Participation limitée à 30 personnes par visite, visite en extérieur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Découvrez le Cimetière Américain de Saint-Avold, son histoire et le sacrifice des soldats américains lors de la Seconde Guerre mondiale grâce à une visite guidée participative, vous invitant à vous questionner sur l’importance du souvenir et du devoir de mémoire.

Cimetière Militaire Américain de Saint-Avold Avenue de Fayetteville 57500 Saint-Avold Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « lorraine@abmc.gov »}]

Découvrez le Cimetière Américain de Saint-Avold, son histoire et le sacrifice des soldats américains lors de la Seconde Guerre mondiale grâce à une visite guidée participative, vous invitant à vous…

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