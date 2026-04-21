Fête de la Bière Saverne
Fête de la Bière Saverne jeudi 27 août 2026.
Saverne
Fête de la Bière
Parc du Château des Rohan Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-27 17:00:00
fin : 2026-08-29 23:00:00
Date(s) :
2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30
La Fête de la Bière est de retour !
Brasserie Licorne* a le plaisir d’organiser sa traditionnelle Fête de la Bière qui aura lieu du jeudi 27 au dimanche 30 août 2026 dans le Parc du Château des Rohan à Saverne.
Pour cette 15e édition, nous vous donnons rendez-vous dans une ambiance conviviale et familiale.
Au programme
Jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 août 2026 de 17 h à 23 h
– Stands de restauration, du sucré et du salé pour tous les goûts
– Animation musicale et espace enfants
– Sélection de bières parmi les gammes Licorne et Slash
– De nombreux softs pour encore plus de plaisir
Dimanche 30 août 2026 août de 10h à 18h
– La Journée Américaine animée par l’artiste Chemanco
– Concerts rock et expositions
– Restauration et boissons parmi nos brassins emblématiques
Pour améliorer votre expérience globale et garantir votre accès, réservez vos entrées sur l’espace préventes. Pensez à précharger votre carte cashless lors de votre achat, pour éviter les files d’attente le jour-J !
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 0 .
Parc du Château des Rohan Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 02 19 99 infos@brasserielicorne.com
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English :
L’événement Fête de la Bière Saverne a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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