Saverne

Fête de la Bière

Parc du Château des Rohan Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-27 17:00:00

fin : 2026-08-29 23:00:00

Date(s) :

2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30

La Fête de la Bière est de retour !

Brasserie Licorne* a le plaisir d’organiser sa traditionnelle Fête de la Bière qui aura lieu du jeudi 27 au dimanche 30 août 2026 dans le Parc du Château des Rohan à Saverne.

Pour cette 15e édition, nous vous donnons rendez-vous dans une ambiance conviviale et familiale.

Au programme

Jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 août 2026 de 17 h à 23 h

– Stands de restauration, du sucré et du salé pour tous les goûts

– Animation musicale et espace enfants

– Sélection de bières parmi les gammes Licorne et Slash

– De nombreux softs pour encore plus de plaisir

Dimanche 30 août 2026 août de 10h à 18h

– La Journée Américaine animée par l’artiste Chemanco

– Concerts rock et expositions

– Restauration et boissons parmi nos brassins emblématiques

Pour améliorer votre expérience globale et garantir votre accès, réservez vos entrées sur l’espace préventes. Pensez à précharger votre carte cashless lors de votre achat, pour éviter les files d’attente le jour-J !

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 0 .

Parc du Château des Rohan Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 02 19 99 infos@brasserielicorne.com

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English :

L’événement Fête de la Bière Saverne a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme de Saverne et sa région