Fête de la Bretagne : Anna Graham – Le Triskell monte le son Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Samedi 16 mai, 11h00 Entrée libre et gratuite

Artiste autodidacte aux racines celtiques, Anna Graham crée des paysages sonores mêlant guitare, voix et sons du quotidien. Inspirée par la culture bretonne et les Arts Sacrés. Entrée libre.

Artiste autodidacte aux origines bretonnes, écossaises et irlandaises, Anna Graham est ce que l’on pourrait définir comme une peintre sonore. Elle compose sa musique comme des paysages instrumentaux parsemés de bruits d’ambiance et de sons du quotidien, pigments naturels si chers à son cœur.

Bercée par la culture bretonne et plus largement celtique, ainsi que profondément attirée par les Arts Sacrés, Anna Graham a mis au point un répertoire de cantiques bretons et de chansons traditionnelles interprétés guitare-voix pour faire écho et rendre hommage à ses origines.

Deux albums solos, croqués en indépendante, ont émergé au fil du temps : The Anna Graham’s Project en 2012 et L’Envol sorti en 2017. Un nouvel album est en cours de préparation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-16T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-16T12:15:00.000+02:00

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Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan



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