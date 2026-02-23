Cali • en concert au Domaine le Mezo Ploeren
Cali • en concert au Domaine le Mezo
127 Le Mezo D, route d’Arradon Ploeren Morbihan
Début : 2026-11-06 21:00:00
fin : 2026-11-06 23:00:00
2026-11-06
Le Domaine Le Mezo a le plaisir d’accueillir Cali, artiste majeur de la chanson française, pour un concert exceptionnel le vendredi 6 novembre 2026. Une soirée intense et sincère, portée par une voix libre, des mots à fleur de peau et une relation unique avec le public. .
127 Le Mezo D, route d’Arradon Ploeren 56880 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 77 56
