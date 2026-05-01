Fête de la Bretagne au Prieuré Saint-Etienne Prieuré Saint-Etienne Guer

Guer

Fête de la Bretagne au Prieuré Saint-Etienne

Prieuré Saint-Etienne Lieu dit Saint-Etienne Guer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 18:30:00

fin : 2026-05-21 22:30:00

Date(s) :

2026-05-21

Pour la fête de la Bretagne, le Prieuré Saint-Etienne vous accueille pour une soirée placée sous le signe de la mise en valeur des patrimoines naturels et culturels.

La soirée débutera dès 18H30 avec une rencontre autour de l’expo photo Visibles et invisibles ? avec la photographe. Cette expo photo nature en grand format et en extérieur met en lumières la biodiversité locale et plus particulièrement les insectes.

Suivi d’un apéro-dégustation des produits locaux des fermes de Guer (offert).

Apportez votre pique-nique pour profiter des lieux avant le concert !

20H30 Concert du groupe VILAINE Polyphonie & Langues régionales

Fleuve ou voix de femmes, douces, puissantes, mélancoliques et tribales, VILAINE propose un répertoire de compositions polyphoniques inédites.

Abordant le thème de la condition de la femme, cet ensemble vocal s’inscrit dans une démarche de création pure, mêlant langues régionales, rythmes inspirés de danses de France et couleurs des chants du monde.

GRATUIT Concert sur réservation– Places limitées .

Prieuré Saint-Etienne Lieu dit Saint-Etienne Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la Bretagne au Prieuré Saint-Etienne Guer a été mis à jour le 2026-05-07 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande