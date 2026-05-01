Fête de la Bretagne Café-langue gallo Fougères
Fête de la Bretagne Café-langue gallo Fougères mardi 19 mai 2026.
Fougères
Fête de la Bretagne Café-langue gallo
33 Rue Le Bouteiller Fougères Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 16:00:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Dans le cadre de la Fête de la Bretagne, venez découvrir le café langue spécial gallo au bar le 3F, avec Maurice Langlois ! .
33 Rue Le Bouteiller Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne
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L’événement Fête de la Bretagne Café-langue gallo Fougères a été mis à jour le 2026-04-28 par OT FOUGERES
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