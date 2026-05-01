Fougères

Fête de la Bretagne Café-langue gallo

33 Rue Le Bouteiller Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 16:00:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Dans le cadre de la Fête de la Bretagne, venez découvrir le café langue spécial gallo au bar le 3F, avec Maurice Langlois ! .

33 Rue Le Bouteiller Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la Bretagne Café-langue gallo Fougères a été mis à jour le 2026-04-28 par OT FOUGERES