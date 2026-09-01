Informations pratiques

Richelieu

Fête de la Céramique

Place du Cardinal Richelieu Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Organisée par l’association Tout Terre, la 4e édition de la Fête de la Céramique rassemblera 35 potiers-céramistes professionnels venus de toute la France pour présenter leurs dernières créations.

Tout le week-end pôle exposants, jeu-concours, un atelier de démonstration de jarres à la corde, un a

Organisée par l’association Tout Terre, la 4e édition de la Fête de la Céramique rassemblera 35 potiers-céramistes professionnels venus de toute la France pour présenter leurs dernières créations.

Tout le week-end pôle exposants, jeu-concours, un atelier de démonstration de jarres à la corde, un atelier modelage et un jeu concours. .

Place du Cardinal Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 84 42 94 66 ceramiquerichelieu@gmail.com

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English :

Organized by the Tout Terre association, the 3rd Fête de la Céramique will bring together 36 professional potter-ceramists from all over France to showcase their latest creations.

All weekend long: exhibitors, competitions, large-piece throwing demonstrations, etc.

L’événement Fête de la Céramique Richelieu a été mis à jour le 2026-08-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme