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Fête de la Céramique Richelieu

samedi 12 septembre 2026 · Richelieu

Fête de la Céramique Richelieu

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
Place du Cardinal
Ville
37120 Richelieu
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Richelieu

Fête de la Céramique

Place du Cardinal Richelieu Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-12

Organisée par l’association Tout Terre, la 4e édition de la Fête de la Céramique rassemblera 35 potiers-céramistes professionnels venus de toute la France pour présenter leurs dernières créations.
Tout le week-end pôle exposants, jeu-concours, un atelier de démonstration de jarres à la corde, un a
Organisée par l’association Tout Terre, la 4e édition de la Fête de la Céramique rassemblera 35 potiers-céramistes professionnels venus de toute la France pour présenter leurs dernières créations.
Tout le week-end pôle exposants, jeu-concours, un atelier de démonstration de jarres à la corde, un atelier modelage et un jeu concours.   .

Place du Cardinal Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 84 42 94 66  ceramiquerichelieu@gmail.com

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English :

Organized by the Tout Terre association, the 3rd Fête de la Céramique will bring together 36 professional potter-ceramists from all over France to showcase their latest creations.
All weekend long: exhibitors, competitions, large-piece throwing demonstrations, etc.

L’événement Fête de la Céramique Richelieu a été mis à jour le 2026-08-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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