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Fête de la crêpe marché et dégustation de crêpes Landudec

Fête de la crêpe marché et dégustation de crêpes Landudec samedi 11 juillet 2026.

Adresse : Rue des Écoles

Ville : 29710 Landudec

Département : Finistère

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Tarif :

Landudec

Fête de la crêpe marché et dégustation de crêpes

Rue des Écoles Landudec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Marché de producteurs et créateurs locaux à partir de 17 h.

Ouverture de la première Fête de la Crêpe à partir de 18h, avec dégustation de crêpes et ambiance conviviale pour partager un moment festif en famille ou entre amis.

Venez nombreux !   .

Rue des Écoles Landudec 29710 Finistère Bretagne +33 6 50 26 70 08 

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English :

L’événement Fête de la crêpe marché et dégustation de crêpes Landudec a été mis à jour le 2026-06-12 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN

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