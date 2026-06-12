Fête de la crêpe marché et dégustation de crêpes Landudec
Fête de la crêpe marché et dégustation de crêpes Landudec samedi 11 juillet 2026.
Landudec
Fête de la crêpe marché et dégustation de crêpes
Rue des Écoles Landudec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Marché de producteurs et créateurs locaux à partir de 17 h.
Ouverture de la première Fête de la Crêpe à partir de 18h, avec dégustation de crêpes et ambiance conviviale pour partager un moment festif en famille ou entre amis.
Venez nombreux ! .
Rue des Écoles Landudec 29710 Finistère Bretagne +33 6 50 26 70 08
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English :
L’événement Fête de la crêpe marché et dégustation de crêpes Landudec a été mis à jour le 2026-06-12 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN
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