Fête de la crêpe marché et dégustation de crêpes Landudec samedi 11 juillet 2026.

Landudec

Fête de la crêpe marché et dégustation de crêpes

Rue des Écoles Landudec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Marché de producteurs et créateurs locaux à partir de 17 h.

Ouverture de la première Fête de la Crêpe à partir de 18h, avec dégustation de crêpes et ambiance conviviale pour partager un moment festif en famille ou entre amis.

Venez nombreux ! .

Rue des Écoles Landudec 29710 Finistère Bretagne +33 6 50 26 70 08

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English :

L’événement Fête de la crêpe marché et dégustation de crêpes Landudec a été mis à jour le 2026-06-12 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN