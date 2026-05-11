Fête de la crêpe Halle Raphalen Plonéour-Lanvern

Plonéour-Lanvern

Fête de la crêpe

Halle Raphalen 11 Rue Pierre Brossolette Plonéour-Lanvern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Une belle soirée traditionnelle vous attend !

Organisée par le comité d’animation de Plonéour-Lanvern .

Halle Raphalen 11 Rue Pierre Brossolette Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 2 98 87 79 51

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English : Fête de la crêpe

L’événement Fête de la crêpe Plonéour-Lanvern a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Destination Pays Bigouden