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Fête de la crêpe Halle Raphalen Plonéour-Lanvern

Fête de la crêpe Halle Raphalen Plonéour-Lanvern vendredi 7 août 2026.

Lieu : Halle Raphalen

Adresse : 11 Rue Pierre Brossolette

Ville : 29720 Plonéour-Lanvern

Département : Finistère

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Tarif :

Plonéour-Lanvern

Fête de la crêpe

Halle Raphalen 11 Rue Pierre Brossolette Plonéour-Lanvern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Une belle soirée traditionnelle vous attend !
Organisée par le comité d’animation de Plonéour-Lanvern   .

Halle Raphalen 11 Rue Pierre Brossolette Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 2 98 87 79 51 

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English : Fête de la crêpe

L’événement Fête de la crêpe Plonéour-Lanvern a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Destination Pays Bigouden

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