Fête de la forêt

Espace Gérard Defour Lapte Haute-Loire

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21 19:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Conférence de V. Magnet eau et forêt une protection mutuelle qui coule de source , suivi d’un atelier en forêt. Puis représentation du projet artistique et citoyen “Retour vers la forêt future et enfin Roméo Bondon, géographe, clôturera la journée

Espace Gérard Defour Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 96 58 31 vernaygaspard@gmail.com

English :

Lecture by V. Magnet on water and forests: ?a mutual protection that flows from the source , followed by a workshop in the forest. Then a performance of the artistic and civic project Retour vers la forêt future (Back to the future forest), followed by a closing talk by geographer Roméo Bondon

L’événement Fête de la forêt Lapte a été mis à jour le 2026-02-20 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire