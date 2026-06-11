Fête de la Frat’ Les Oeuvres Sociales de la Fraternité2 magasins seconde main « Véti » et « Bri NANTES samedi 4 juillet 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-04 10:00 – 18:00

Gratuit : non Tout public

Village associatif, concerts, défilé, grande vente de seconde main

Les Oeuvres Sociales de la Fraternité2 magasins seconde main « Véti » et « Bri NANTES 44100



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