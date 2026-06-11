Fête de la Frat’ Les Oeuvres Sociales de la Fraternité2 magasins seconde main « Véti » et « Bri NANTES
Fête de la Frat’ Les Oeuvres Sociales de la Fraternité2 magasins seconde main « Véti » et « Bri NANTES samedi 4 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-04 10:00 – 18:00
Gratuit : non Tout public
Village associatif, concerts, défilé, grande vente de seconde main
Les Oeuvres Sociales de la Fraternité2 magasins seconde main « Véti » et « Bri NANTES 44100
Afficher la carte du lieu Les Oeuvres Sociales de la Fraternité2 magasins seconde main « Véti » et « Bri et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Prévention des accidents domestiques et gestes de premiers secours, Maison de quartier Bottière, Nantes 11 juin 2026
- Accès grand écran, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes 11 juin 2026
- Sortie du dernier ÉDB, notre journal de quartier préféré !, Plan B – Tram arrêt Lauriers, Nantes 11 juin 2026
- Nadia et Léo : la rencontre du grand oisecte, Conservatoire de Nantes, Nantes 11 juin 2026
- Les rendez-vous de la Libre Usine – Marion Thomas, Libre Usine (La), Nantes 11 juin 2026