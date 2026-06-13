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Lectures et jeux pour petits et grands Maison de quartier de l’île Nantes

Lectures et jeux pour petits et grands Maison de quartier de l’île Nantes

Lectures et jeux pour petits et grands Maison de quartier de l’île Nantes samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Maison de quartier de l'île

Adresse : 2 rue conan mériadec

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 11:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-04 11:00 –
Gratuit : oui  Tout public 

Lectures et jeux pour tous à l’occasion de la Fête du quartier.Renseignements à la médiathèque Jacques Demy

Maison de quartier de l’île Nantes 44000


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