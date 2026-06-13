Lectures et jeux pour petits et grands Maison de quartier de l’île Nantes
Lectures et jeux pour petits et grands Maison de quartier de l’île Nantes samedi 4 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-04 11:00 –
Gratuit : oui Tout public
Lectures et jeux pour tous à l’occasion de la Fête du quartier.Renseignements à la médiathèque Jacques Demy
Maison de quartier de l’île Nantes 44000
Afficher la carte du lieu Maison de quartier de l’île et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- PRIDE 2026 – La soirée officielle à Nantes !, Warehouse, Nantes 14 juin 2026
- La Pride 2026 au Warehouse, Warehouse, Nantes 14 juin 2026
- Ciné-concert « LA LA LAND » Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes 14 juin 2026
- Concert de fin d’année – Chorale les voix en Nord Salle festive Nantes Erdre Nantes 14 juin 2026
- EXPO : « EXPRESSION(S) DÉCOLONIALE(S) #4 » Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes 14 juin 2026