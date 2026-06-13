Lectures et jeux pour petits et grands Maison de quartier de l’île Nantes samedi 4 juillet 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-04 11:00 –

Gratuit : oui Tout public

Lectures et jeux pour tous à l’occasion de la Fête du quartier.Renseignements à la médiathèque Jacques Demy

Maison de quartier de l’île Nantes 44000



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