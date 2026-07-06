Fête de la glisse Digue de Longchamp Saint-Lunaire

Informations pratiques

Saint-Lunaire

Fête de la glisse

Digue de Longchamp Boulevard de Longchamp Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-29 18:00:00

Date(s) :

2026-08-29

INITIATION AUX SPORTS DE GLISSE, ACTIVITÉS NAUTIQUES ET SPORTS DE PLAGE

– Surf

– Kayak

– Démonstrations et baptême de sauvetage

– Catamaran

– Paddle

Une journée 100 % sensations et découverte vous attend sur la Digue de Longchamp !

Baptêmes gratuits

Démonstrations de sports de glisse

Concerts et animations

Village partenaires et commerces matériel de surf et de plongée

Buvette et restauration sur place

Projection de films la veille, le vendredi, au centre culturel.

Que vous soyez passionné de glisse, curieux de découvrir de nouvelles disciplines ou simplement en quête d’une belle journée en bord de mer, cet événement est fait pour vous !

Rendez-vous nombreux pour partager cette grande fête dédiée aux sports nautiques et à l’esprit océan. .

Digue de Longchamp Boulevard de Longchamp Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 30 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la glisse Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-07-06 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme