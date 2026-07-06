Fête de la glisse Digue de Longchamp Saint-Lunaire
samedi 29 août 2026 · Digue de Longchamp · Saint-Lunaire
Informations pratiques
Saint-Lunaire
Fête de la glisse
Digue de Longchamp Boulevard de Longchamp Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29 18:00:00
Date(s) :
2026-08-29
INITIATION AUX SPORTS DE GLISSE, ACTIVITÉS NAUTIQUES ET SPORTS DE PLAGE
– Surf
– Kayak
– Démonstrations et baptême de sauvetage
– Catamaran
– Paddle
Une journée 100 % sensations et découverte vous attend sur la Digue de Longchamp !
Baptêmes gratuits
Démonstrations de sports de glisse
Concerts et animations
Village partenaires et commerces matériel de surf et de plongée
Buvette et restauration sur place
Projection de films la veille, le vendredi, au centre culturel.
Que vous soyez passionné de glisse, curieux de découvrir de nouvelles disciplines ou simplement en quête d’une belle journée en bord de mer, cet événement est fait pour vous !
Rendez-vous nombreux pour partager cette grande fête dédiée aux sports nautiques et à l’esprit océan. .
Digue de Longchamp Boulevard de Longchamp Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 30 51
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English :
L’événement Fête de la glisse Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-07-06 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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