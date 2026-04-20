Flogny-la-Chapelle

Fête de la Gougère

Flogny-la-Chapelle Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-16

Flogny la Chapelle vous invite à 2 jours de fête samedi concerts et spectacle, dimanche 31ème Fête de la Gougère ! .

Flogny-la-Chapelle 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté comitedesfetesflc@gmail.com

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English : Fête de la Gougère

L’événement Fête de la Gougère Flogny-la-Chapelle a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois