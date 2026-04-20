Fête de la Gougère Flogny-la-Chapelle
Fête de la Gougère Flogny-la-Chapelle samedi 16 mai 2026.
Flogny-la-Chapelle
Fête de la Gougère
Flogny-la-Chapelle Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-16
Flogny la Chapelle vous invite à 2 jours de fête samedi concerts et spectacle, dimanche 31ème Fête de la Gougère ! .
Flogny-la-Chapelle 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté comitedesfetesflc@gmail.com
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English : Fête de la Gougère
L’événement Fête de la Gougère Flogny-la-Chapelle a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois