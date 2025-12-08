Les bois de la Chapelle Flogny-la-Chapelle Yonne

Les bois de la Chapelle En VTT assistance électrique Facile

Les bois de la Chapelle Place du Commerce 89360 Flogny-la-Chapelle Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Ce circuit vous guidera dans les bois communaux de la Chapelle-Vieille-Forêt à la découverte de la faune et de la flore chevreuils et sangliers notamment. Cette belle randonnée vous conduira jusqu’à des étangs et des mares où vous pourrez prendre une pose bien méritée.

English :

This trail takes you through the communal woods of La Chapelle-Vieille-Forêt to discover the flora and fauna, including deer and wild boar. This beautiful hike will take you to ponds and puddles where you can take a well-deserved break.

Deutsch :

Dieser Rundgang führt Sie durch die Gemeindewälder von La Chapelle-Vieille-Forêt, wo Sie die Tier- und Pflanzenwelt entdecken können: vor allem Rehe und Wildschweine. Diese schöne Wanderung führt Sie zu Teichen und Tümpeln, wo Sie eine wohlverdiente Pause einlegen können.

Italiano :

Questo percorso vi porta attraverso i boschi comunali di La Chapelle-Vieille-Forêt alla scoperta della flora e della fauna, tra cui caprioli e cinghiali. Questa bella passeggiata vi porterà a stagni e piscine dove potrete fare una meritata pausa.

Español :

Este sendero le llevará por los bosques comunales de La Chapelle-Vieille-Forêt para descubrir la flora y la fauna, incluidos corzos y jabalíes. Este hermoso paseo le llevará a estanques y charcas donde podrá tomarse un merecido descanso.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-05 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data