Fête de la Hard Music w/ Von Bikräv, Urumi, Schlass, Flymeon & more Warehouse Nantes
Fête de la Hard Music w/ Von Bikräv, Urumi, Schlass, Flymeon & more Warehouse Nantes samedi 20 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 –
Gratuit : non À partir de 15,99€ Adulte
Pour cette édition spéciale, le Warehouse passe en mode 360° Boiler Room : une scène au centre, le public tout autour, et une immersion totale au cœur de la rave. Hard techno, hard music, frapcore, uptempo, hardstyle… une seule règle : intensité maximale du début à la fin.En tête d’affiche, Von Bikräv, pionnier du frapcore, incarne à lui seul cette fusion entre rap et techno hardcore. Membre du collectif Casual Gabberz, il a imposé son style sur les scènes du monde entier et continue de repousser les frontières du genre. À ses côtés, Urumi s’impose comme l’une des artistes les plus marquantes de la nouvelle génération, avec des sets hybrides mêlant techno, trance et influences rap, déjà remarqués sur les plus grands festivals européens.La soirée prendra encore en intensité avec Schlass, électron libre aux sets imprévisibles entre hard techno, psytrance et sonorités industrielles, et Flymeon, dont les performances live mêlant guitares et kicks surpuissants transforment chaque passage en décharge d’adrénaline. Azuur viendra compléter cette programmation taillée pour ne laisser aucun répit.En Room 2, le collectif La Nouvelle invite Naomat et Demol pour prolonger la nuit dans une ambiance tout aussi intense !
Warehouse Île de Nantes Nantes 44200
02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/nantes-rave-techno-pres-fete-de-la-hard-music-w-von-bikrav-urumi-schlass-flymeon-more
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