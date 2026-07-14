Fête de la Jeunesse, du Sport et des Associations Fouras
samedi 19 septembre 2026 · Fouras
Informations pratiques
Fouras
Fête de la Jeunesse, du Sport et des Associations
Esplanade du Fort Vauban Fouras Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
En famille ou entre amis, venez profiter d’une journée sous le signe du sport et de la convivialité.
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Esplanade du Fort Vauban Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr
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English : Youth, Sport and Associations Festival
Whether with family or friends, come and enjoy a day of sport and fun.
L’événement Fête de la Jeunesse, du Sport et des Associations Fouras a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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