Informations pratiques

Fouras

Fête de la Jeunesse, du Sport et des Associations

Esplanade du Fort Vauban Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

En famille ou entre amis, venez profiter d’une journée sous le signe du sport et de la convivialité.

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Esplanade du Fort Vauban Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr

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English : Youth, Sport and Associations Festival

Whether with family or friends, come and enjoy a day of sport and fun.

L’événement Fête de la Jeunesse, du Sport et des Associations Fouras a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Rochefort Océan