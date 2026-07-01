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AGENDA · Apt

Fête de la Lavande Apt

dimanche 12 juillet 2026 · Apt

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Centre-ville
Ville
84400 Apt
Département
Vaucluse
Tarif

Apt

Fête de la Lavande

Centre-ville Apt Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 09:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Rejoignez nous le 12 juillet  2026 dès 9h pour célébrer la Fête de la Lavande en centre-ville d’Apt 

Découvrez notre marché spécial lavande avec nos lavandiculteurs locaux, savourez des dégustations uniques et profitez d’animations pour toute la famille.
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Centre-ville Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 74 13 29  groupementcommercial84@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us on July 12, 2026, starting at 9 a.m., to celebrate the Lavender Festival in downtown Apt

Discover our special lavender market featuring local lavender growers, enjoy unique tastings, and take part in activities for the whole family.

L’événement Fête de la Lavande Apt a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon

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