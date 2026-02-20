FÊTE DE LA LIBERATION

Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Début : Lundi 2026-05-08 10:30:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

2026-05-08 2026-05-09

Fête de la Libération

Canet-en-Roussillon célébrera la victoire des Alliés avec de nombreux défilés et animations festives.

Espace Méditerranée Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

Liberation Day:

Canet-en-Roussillon celebrates the Allied victory with numerous parades and festive events.

