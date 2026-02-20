FÊTE DE LA LIBERATION Canet-en-Roussillon
FÊTE DE LA LIBERATION Canet-en-Roussillon vendredi 8 mai 2026.
FÊTE DE LA LIBERATION
Espace Méditerranée Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Début : Lundi 2026-05-08 10:30:00
fin : 2026-05-08 18:00:00
2026-05-08 2026-05-09
Fête de la Libération
Canet-en-Roussillon célébrera la victoire des Alliés avec de nombreux défilés et animations festives.
Espace Méditerranée Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00
Liberation Day:
Canet-en-Roussillon celebrates the Allied victory with numerous parades and festive events.
