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Fête de la Libre Usine 2026 Libre Usine (La) Nantes

Fête de la Libre Usine 2026 Libre Usine (La) Nantes

Fête de la Libre Usine 2026 Libre Usine (La) Nantes vendredi 18 septembre 2026.

Lieu : Libre Usine (La)

Adresse : 42 bd de Sarrebruck

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 18 septembre 2026

Fin : vendredi 18 septembre 2026

Heure de début : 17:00

Tarif : Gratuit

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-18 17:00 – 21:00
Gratuit : oui Gratuit En famille, Etudiant, Adulte, Tout public, Senior, Personne en situation de handicap 

Fêtons les beaux jours ensemble à la Libre Usine ! La Libre Usine propose un après-midi entre artistes, habitant·es du quartier Malakoff et d’ailleurs et partenaires du territoire. Pendant plusieurs mois, l’artiste illustratrice, Julia Wauters, en lien avec les associations du quartier, va à la rencontre des habitant·es pour imaginer et développer avec eux·elles un projet d’affiches qui sera présenté à l’occasion de la fête.Le programme complet de la fête sera bientôt dévoilé ! Pour plus d’informations : https://www.lelieuunique.com/evenement/fete-de-la-libre-usine-2026

Libre Usine (La) Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
residenceslibreusine@lelieuunique.com


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