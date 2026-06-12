Fête de la Libre Usine 2026 Libre Usine (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-18 17:00 – 21:00

Gratuit : oui Gratuit En famille, Etudiant, Adulte, Tout public, Senior, Personne en situation de handicap

Fêtons les beaux jours ensemble à la Libre Usine ! La Libre Usine propose un après-midi entre artistes, habitant·es du quartier Malakoff et d’ailleurs et partenaires du territoire. Pendant plusieurs mois, l’artiste illustratrice, Julia Wauters, en lien avec les associations du quartier, va à la rencontre des habitant·es pour imaginer et développer avec eux·elles un projet d’affiches qui sera présenté à l’occasion de la fête.Le programme complet de la fête sera bientôt dévoilé ! Pour plus d’informations : https://www.lelieuunique.com/evenement/fete-de-la-libre-usine-2026

Libre Usine (La) Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

residenceslibreusine@lelieuunique.com



Afficher la carte du lieu Libre Usine (La) et trouvez le meilleur itinéraire

