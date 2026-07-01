Informations pratiques

Dammarie-en-Puisaye

Fête de la Madeleine

Rue de la Mairie Dammarie-en-Puisaye Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Fête de la Madeleine messe, repas, concert et feu d’artifice se situant derrière la mairie,organisé par le comité des fêtes et de la mairie.

18h30 Messe suivi d’un pot de l’amitié en présence du bien aller Briarois, à partir de 20h repas sur réservation ,suivi du concert avec le groupe Cuarto Café Con Pan, et feu d’artifice à la nuit tombée. .

Rue de la Mairie Dammarie-en-Puisaye 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 85 97 41 85

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English :

Madeleine Festival: Mass, meal, concert, and fireworks behind City Hall, organized by the festival committee and City Hall.

L’événement Fête de la Madeleine Dammarie-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-07-17 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX