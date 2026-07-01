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AGENDA · Dammarie-en-Puisaye

Fête de la Madeleine Dammarie-en-Puisaye

samedi 25 juillet 2026 · Dammarie-en-Puisaye

Fête de la Madeleine Dammarie-en-Puisaye

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Rue de la Mairie
Ville
45420 Dammarie-en-Puisaye
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Dammarie-en-Puisaye

Fête de la Madeleine

Rue de la Mairie Dammarie-en-Puisaye Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:30:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Fête de la Madeleine messe, repas, concert et feu d’artifice se situant derrière la mairie,organisé par le comité des fêtes et de la mairie.
18h30 Messe suivi d’un pot de l’amitié en présence du bien aller Briarois, à partir de 20h repas sur réservation ,suivi du concert avec le groupe Cuarto Café Con Pan, et feu d’artifice à la nuit tombée.   .

Rue de la Mairie Dammarie-en-Puisaye 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 85 97 41 85 

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English :

Madeleine Festival: Mass, meal, concert, and fireworks behind City Hall, organized by the festival committee and City Hall.

L’événement Fête de la Madeleine Dammarie-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-07-17 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX

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