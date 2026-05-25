Fête de la Madeleine Écrouves Salle de la Madeleine Écrouves
Fête de la Madeleine Écrouves Salle de la Madeleine Écrouves samedi 6 juin 2026.
Écrouves
Fête de la Madeleine Écrouves
Salle de la Madeleine 98 rue du 16ème BCP Écrouves Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 17:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
L’association La Madeleine organise sa fête avec une belle journée conviviale ouverte à tous !
Au programme
– course d’orientation inscriptions par téléphone, places limitées
– démonstrations et présentations des activités
– buvette
– jeux
– tombola …
Une restauration sur place sera proposée dès 18h, avec de délicieuses pizzas cuites sur pierre chaude. Un moment festif et chaleureux à ne pas manquer !Tout public
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Salle de la Madeleine 98 rue du 16ème BCP Écrouves 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 80 42 49 47
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English :
The La Madeleine association is organizing a day of festivities open to all!
Program:
– orienteering race registration by phone, places limited
– demonstrations and presentations of activities
– refreshment stand
– games
– tombola …
On-site catering will be available from 6pm, with delicious pizzas baked on hot stones. A warm and festive moment not to be missed!
L’événement Fête de la Madeleine Écrouves Écrouves a été mis à jour le 2026-05-25 par MT TERRES TOULOISES