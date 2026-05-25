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Fête de la Madeleine Écrouves Salle de la Madeleine Écrouves

Fête de la Madeleine Écrouves Salle de la Madeleine Écrouves

Fête de la Madeleine Écrouves Salle de la Madeleine Écrouves samedi 6 juin 2026.

Lieu : Salle de la Madeleine

Adresse : 98 rue du 16ème BCP

Ville : 54200 Écrouves

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Écrouves

Fête de la Madeleine Écrouves

Salle de la Madeleine 98 rue du 16ème BCP Écrouves Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 17:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

L’association La Madeleine organise sa fête avec une belle journée conviviale ouverte à tous !

Au programme
– course d’orientation inscriptions par téléphone, places limitées
– démonstrations et présentations des activités
– buvette
– jeux
– tombola …

Une restauration sur place sera proposée dès 18h, avec de délicieuses pizzas cuites sur pierre chaude. Un moment festif et chaleureux à ne pas manquer !Tout public
0  .

Salle de la Madeleine 98 rue du 16ème BCP Écrouves 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 80 42 49 47 

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English :

The La Madeleine association is organizing a day of festivities open to all!

Program:
– orienteering race registration by phone, places limited
– demonstrations and presentations of activities
– refreshment stand
– games
– tombola …

On-site catering will be available from 6pm, with delicious pizzas baked on hot stones. A warm and festive moment not to be missed!

L’événement Fête de la Madeleine Écrouves Écrouves a été mis à jour le 2026-05-25 par MT TERRES TOULOISES

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