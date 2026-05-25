Fête de la Madeleine Écrouves Salle de la Madeleine Écrouves

Écrouves

Fête de la Madeleine Écrouves

Salle de la Madeleine 98 rue du 16ème BCP Écrouves Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

L’association La Madeleine organise sa fête avec une belle journée conviviale ouverte à tous !

Au programme

– course d’orientation inscriptions par téléphone, places limitées

– démonstrations et présentations des activités

– buvette

– jeux

– tombola …

Une restauration sur place sera proposée dès 18h, avec de délicieuses pizzas cuites sur pierre chaude. Un moment festif et chaleureux à ne pas manquer !Tout public

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Salle de la Madeleine 98 rue du 16ème BCP Écrouves 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 80 42 49 47

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English :

The La Madeleine association is organizing a day of festivities open to all!

Program:

– orienteering race registration by phone, places limited

– demonstrations and presentations of activities

– refreshment stand

– games

– tombola …

On-site catering will be available from 6pm, with delicious pizzas baked on hot stones. A warm and festive moment not to be missed!

L’événement Fête de la Madeleine Écrouves Écrouves a été mis à jour le 2026-05-25 par MT TERRES TOULOISES