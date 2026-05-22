Portes Ouvertes 516e régiment du Train 869 Avenue du Maréchal Joffre Écrouves

Écrouves

Portes Ouvertes 516e régiment du Train

869 Avenue du Maréchal Joffre 516e régiment du train Écrouves Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-06-14 18:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Le 516e régiment du Train vous ouvre ses portes !

Profitez de cet événement immersif exceptionnel pour découvrir le régiment du Toulois et échanger avec les soldats du Glorieux à propos de leurs missions et savoir-faire au travers de nombreuses activités familiales.

Au programme

– démonstrations dynamiques

– lots de tombola

– restauration et buvette

– parcours gonflable et nocturne

– baptêmes véhicules

– initiation vol de drône

– haka et concert

– simulateur de pêche

– exposition de véhicules historiques.

Entrée gratuiteTout public

0 .

869 Avenue du Maréchal Joffre 516e régiment du train Écrouves 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 43 54 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 516th Train Regiment opens its doors to you!

Take advantage of this exceptional immersive event to discover the Toulois regiment and talk to the soldiers of the Glorieux about their missions and know-how, through a wide range of family activities.

On the program

– dynamic demonstrations

– raffle prizes

– food and refreshments

– inflatable and night-time course

– vehicle baptisms

– drone flight initiation

– haka and concert

– fishing simulator

– exhibition of historic vehicles.

Free admission

L’événement Portes Ouvertes 516e régiment du Train Écrouves a été mis à jour le 2026-05-22 par MT TERRES TOULOISES