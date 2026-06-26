Fête de la mer 2026 La Halle aux Poissons Le Havre samedi 29 août 2026.

Le Havre

Fête de la mer 2026

La Halle aux Poissons 28 Rue du Général Faidherbe Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-29

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29

Évènement phare du quartier Saint-François, l’édition 2026 de la Fête de la mer aura lieu samedi 29 et dimanche 30 août prochains. Un rendez-vous à ne pas manquer !

Créée en 1986 à l’initiative de l’association APIC, la Fête de la mer rassemble en moyenne 10 000 visiteurs, chaque début septembre dans le quartier Saint-François. Pour l’occasion, de nombreux acteurs, parmi lesquels les associations maritimes, l’association des commerçants de Saint-François, le Comité des fêtes de la mer ainsi que différents professionnels du monde maritime et portuaire, seront présents pour faire de ce week-end un moment festif. Plus de 150 bénévoles se mobilisent pour animer les stands, les expositions et les activités. .

La Halle aux Poissons 28 Rue du Général Faidherbe Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

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English : Fête de la mer 2026

L’événement Fête de la mer 2026 Le Havre a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie