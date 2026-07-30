Informations pratiques

Courseulles-sur-Mer

Fête de la Mer à Courseulles-sur-Mer

Quai des Alliés Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-15

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-15

Stands, expositions, animations, musique et rencontres. Programme complet sur le site de la mairie

La Fête de la Mer, c’est le week-end du 15 et 16 août à Courseulles-sur-Mer. Rendez-vous sur le Quai des Alliés pour 2 jours de festivités avec stands, animations pour tous !

Au programme procession, messe en plein air et hommage aux péris en mer, concerts, quiz et blind tests, soirée DJ suivie d’un feu d’artifice sur la digue le samedi soir. Le dimanche, petits et grands pourront profiter de baptêmes de plongée, chants marins, régates, course de garçons de café et de nombreuses animations.

Tout au long du week-end, flânez dans le village des exposants, découvrez les associations maritimes, participez aux ateliers et jeux pour enfants, visitez la vedette de la SNSM, assistez aux démonstrations de chiens de sauvetage ou embarquez pour une balade en semi-rigide ou en vieux gréement. Côté gourmand, poissonnade, food truck, crêpes et buvettes seront également au rendez-vous.

Une belle occasion de célébrer le patrimoine maritime de Courseulles-sur-Mer dans une ambiance chaleureuse et festive ! .

Quai des Alliés Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie communication@ville-courseulles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Mer à Courseulles-sur-Mer

Booths, exhibits, activities, music, and meet-and-greets. See the town hall website for the full program

L’événement Fête de la Mer à Courseulles-sur-Mer Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme de Cœur de Nacre