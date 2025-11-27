Fête de la Mer Ault

Fête de la Mer

Bénédiction et sortie en mer (selon météo) des bateaux de l’association nautique Aultoise.

Esplanade d’Onival Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 13 30 00 17 patrice.meaux@gmail.com

English :

Blessing and sea outing (weather permitting) for boats belonging to the Ault Nautical Association.

