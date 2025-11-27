Fête de la Mer Ault
Fête de la Mer Ault samedi 15 août 2026.
Fête de la Mer
Esplanade d’Onival Ault Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:00:00
fin : 2026-08-15 16:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Bénédiction et sortie en mer (selon météo) des bateaux de l’association nautique Aultoise.
Esplanade d’Onival Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 13 30 00 17 patrice.meaux@gmail.com
English :
Blessing and sea outing (weather permitting) for boats belonging to the Ault Nautical Association.
L’événement Fête de la Mer Ault a été mis à jour le 2025-11-27 par DESTINATION LE TREPORT MERS