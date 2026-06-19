Fête de la mer de Merville-Franceville-Plage Port de plaisance Merville-Franceville-Plage dimanche 16 août 2026.

Merville-Franceville-Plage

Fête de la mer de Merville-Franceville-Plage

Port de plaisance Chemin de la Baie Merville-Franceville-Plage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 11:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Les bateaux colorés et décorés vous attendent pour cette journée festive.

Les bateaux colorés et décorés vous attendent pour cette matinée festive. Le capitaine du port vous accueille, et un hommage est rendu aux disparus en mer. Profitez également d’ un moment de convivialité au Club House à la suite des hommages. .

Port de plaisance Chemin de la Baie Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 21 97

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English : Fête de la mer de Merville-Franceville-Plage

Colorful, decorated boats are waiting for you on this festive day.

L’événement Fête de la mer de Merville-Franceville-Plage Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Normandie Pays d’Auge