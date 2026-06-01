Saint-Maur

Fête de la Musique 2026

Place de la Mairie Saint-Maur Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27 22:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Préparez-vous à vivre une soirée festive, conviviale et pleine d’énergie dans le cadre verdoyant du jardin de la Médiathèque de Saint-Maur !

18h Les élèves de guitare de Sylvain Guillaumet et l’ensemble vocal de l’association Familles Rurales Saint-Maur lanceront les festivités et donneront le ton de cette belle soirée musicale.

19h30 Le Strict Minimum (pop folk chanson françaises).

21h Melt in pop (pop rock).

Restauration et buvette sur place .

Bonne humeur et des découvertes musicales vous attendent dans une ambiance chaleureuse et festive ! .

Place de la Mairie Saint-Maur 36250 Indre Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get ready for a festive, friendly, and energetic evening in the lush setting of the Saint-Maur Media Center garden!

L’événement Fête de la Musique 2026 Saint-Maur a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Châteauroux Berry Tourisme