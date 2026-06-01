Fête de la Musique à Aureille Aureille samedi 20 juin 2026.

Aureille

Fête de la Musique à Aureille

Samedi 20 juin 2026 à partir de 18h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Place de l’Horloge Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Samedi 20 juin, profitez de la Fête de la Musique à Aureille !Familles

La municipalité d’Aureille et l’association L’Aureille Musicale vous proposent une soirée festive pour la Fête de la Musique !



18h30 Scène ouverte (organisée par l’Aureille Musicale)

22h Groupe Idem



Restauration sur place

Bar Soler, Stand L’Aureille Musicale (punch, marquisette, planches apéro, crêpes), Pizza Marti, Chez Nous foodtruck .

Place de l’Horloge Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 92 01 contact@mairie-aureille.fr

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English :

On Saturday 20 June, come and enjoy the Music Festival in Aureille!

L’événement Fête de la Musique à Aureille Aureille a été mis à jour le 2026-06-16 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles