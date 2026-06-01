Soirée Nuits Rouges au Domaine des Alpilles Domaine des Alpilles Aureille

Aureille

Soirée Nuits Rouges au Domaine des Alpilles

Samedi 20 juin 2026 de 19h à 0h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Annulé ou fermé. Domaine des Alpilles Chemin du Milieu Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 00:30:00

Date(s) :

2026-06-20

[ÉVÉNEMENT ANNULÉ] Soirée festive Nuits rouges au Domaine des Alpilles à Aureille !Amoureux

[ÉVÉNEMENT ANNULÉ]



En partenariat avec le vignoble Domaine des Alpilles dans le charmant de village d’Aureille, l’association Kolybree vous a concocté une soirée hors du temps dans un cadre époustouflant !



Entre vignes et montagnes des Alpilles, réservez vite votre place pour cette soirée estivale !

Au menu, musique DJ set avec Benedetto & Farina, dégustation des vins du domaine et convivialité !



Réservation sur la billetterie en ligne Billetweb .

Domaine des Alpilles Chemin du Milieu Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 18 26 96

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English :

[EVENT CANCELLED] A festive ‘Nuits rouges’ evening at the Domaine des Alpilles in Aureille!

L’événement Soirée Nuits Rouges au Domaine des Alpilles Aureille a été mis à jour le 2026-06-16 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles