Soirée Nuits Rouges au Domaine des Alpilles Domaine des Alpilles Aureille
Soirée Nuits Rouges au Domaine des Alpilles Domaine des Alpilles Aureille samedi 20 juin 2026.
Aureille
Soirée Nuits Rouges au Domaine des Alpilles
Samedi 20 juin 2026 de 19h à 0h30.
Sous réserve de conditions météo favorables. Annulé ou fermé. Domaine des Alpilles Chemin du Milieu Aureille Bouches-du-Rhône
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 00:30:00
Date(s) :
2026-06-20
[ÉVÉNEMENT ANNULÉ] Soirée festive Nuits rouges au Domaine des Alpilles à Aureille !Amoureux
[ÉVÉNEMENT ANNULÉ]
En partenariat avec le vignoble Domaine des Alpilles dans le charmant de village d’Aureille, l’association Kolybree vous a concocté une soirée hors du temps dans un cadre époustouflant !
Entre vignes et montagnes des Alpilles, réservez vite votre place pour cette soirée estivale !
Au menu, musique DJ set avec Benedetto & Farina, dégustation des vins du domaine et convivialité !
Réservation sur la billetterie en ligne Billetweb .
Domaine des Alpilles Chemin du Milieu Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 18 26 96
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English :
[EVENT CANCELLED] A festive ‘Nuits rouges’ evening at the Domaine des Alpilles in Aureille!
L’événement Soirée Nuits Rouges au Domaine des Alpilles Aureille a été mis à jour le 2026-06-16 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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