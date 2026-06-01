Fête de la Musique à Boisseuil Boisseuil samedi 20 juin 2026.

Boisseuil

Fête de la Musique à Boisseuil

Place de la Paix Boisseuil Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20 23:30:00

Date(s) :

2026-06-20

La municipalité de Boisseuil et le CAC Boisseuil vous invitent à célébrer la musique, Place de la Paix ! À partir de 19h30, découvrez le duo de jazz CIMD, puis laissez-vous emporter par les concerts de Do Not Disturb à 20h, Charm à 20h45 et The Others à 22h. Buvette et food trucks sucrés-salés sur place. Venez nombreux ! .

Place de la Paix Boisseuil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine boisseuil.cac87@gmail.com

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English : Fête de la Musique à Boisseuil

L’événement Fête de la Musique à Boisseuil Boisseuil a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Limoges Métropole