Fête de la Musique à Boisseuil Boisseuil
Fête de la Musique à Boisseuil Boisseuil samedi 20 juin 2026.
Boisseuil
Fête de la Musique à Boisseuil
Place de la Paix Boisseuil Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20 23:30:00
Date(s) :
2026-06-20
La municipalité de Boisseuil et le CAC Boisseuil vous invitent à célébrer la musique, Place de la Paix ! À partir de 19h30, découvrez le duo de jazz CIMD, puis laissez-vous emporter par les concerts de Do Not Disturb à 20h, Charm à 20h45 et The Others à 22h. Buvette et food trucks sucrés-salés sur place. Venez nombreux ! .
Place de la Paix Boisseuil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine boisseuil.cac87@gmail.com
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English : Fête de la Musique à Boisseuil
L’événement Fête de la Musique à Boisseuil Boisseuil a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Limoges Métropole
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