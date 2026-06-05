Festival International de Tai Ji Route du Vigen Boisseuil

Boisseuil

Festival International de Tai Ji

Route du Vigen Espace Crouzy Boisseuil Haute-Vienne

Tarif : 265 – 265 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 19:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-15

Le Festival International du Tai Ji a pour vocation de faire découvrir au grand public le Tai Ji Quan et sa culture issue de la pensée traditionnelle chinoise, tout en favorisant les échanges entre des personnes d’horizons et de cultures différents.

Au programme

● Jeudi 15 Octobre Cérémonie d’ouverture, Cocktails de bienvenue

● Vendredi 16 Octobre Journée spéciale Tai Ji à l’épée. Exercices de maniement, techniques et déplacements. Découverte du Château de Châlucet

● Samedi 17 Octobre Journée découverte du Tai Ji et des arts traditionnels chinois. Etirements, respiration, self défense, dégustation de thé chinois …

● Dimanche 18 Octobre Journée d’approfondissement. Fondements du Tai Ji, postures …

Billetterie et programmation finale à venir. .

Route du Vigen Espace Crouzy Boisseuil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 28 31 75

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English : Festival International de Tai Ji

L’événement Festival International de Tai Ji Boisseuil a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Limoges Métropole