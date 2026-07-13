Spectacle de Matthieu Stepson Route du Vigen Boisseuil

Informations pratiques

Boisseuil

Spectacle de Matthieu Stepson

Route du Vigen Espace Crouzy Boisseuil Haute-Vienne

Tarif : 30.99 – 30.99 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Plus qu’un spectacle, une expérience… Connaissez-vous la sensation de Déjà-vu ?

Via des images remontant au matin même, le public découvre que Mathieu a l’étrange sensation d’avoir rêvé le spectacle de ce soir. Mais un élément troublant vient semer le doute, était-ce vraiment un rêve ?

Face à cela, il décide de jouer avec l’imprévisible pour vérifier ses souvenirs…

Grand vainqueur de la 19e saison de La France a un Incroyable Talent , Mathieu Stepson mêle illusion, fiction et mentalisme dans un style unique et impressionnant !

Réservations en ligne ou dans les points de vente habituels. .

Route du Vigen Espace Crouzy Boisseuil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle de Matthieu Stepson

L’événement Spectacle de Matthieu Stepson Boisseuil a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Limoges Métropole