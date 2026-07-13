Spectacle de Matthieu Stepson Route du Vigen Boisseuil
samedi 17 octobre 2026 · Route du Vigen · Boisseuil
Informations pratiques
Boisseuil
Spectacle de Matthieu Stepson
Route du Vigen Espace Crouzy Boisseuil Haute-Vienne
Tarif : 30.99 – 30.99 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Plus qu’un spectacle, une expérience… Connaissez-vous la sensation de Déjà-vu ?
Via des images remontant au matin même, le public découvre que Mathieu a l’étrange sensation d’avoir rêvé le spectacle de ce soir. Mais un élément troublant vient semer le doute, était-ce vraiment un rêve ?
Face à cela, il décide de jouer avec l’imprévisible pour vérifier ses souvenirs…
Grand vainqueur de la 19e saison de La France a un Incroyable Talent , Mathieu Stepson mêle illusion, fiction et mentalisme dans un style unique et impressionnant !
Réservations en ligne ou dans les points de vente habituels. .
Route du Vigen Espace Crouzy Boisseuil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Spectacle de Matthieu Stepson
L’événement Spectacle de Matthieu Stepson Boisseuil a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Limoges Métropole
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